- Nachlass-Urteil: Facebook-Konto bleibt gesperrt

Eltern haben keinen Anspruch auf Zugang zum Facebook-Account ihres verstorbenen Kindes. Das hat Berliner Kammergericht entschieden. Barbara Steinhöfel ist Referentin für digitale Medien bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Mainz. Sie rät dringend – erst recht nach diesem Urteil -, sich schon zu Lebzeiten um den digitalen Nachlass zu kümmern. Jeder sollte per Vorsorgevollmacht regeln, wer was wo löschen soll, empfiehlt sie. Von kommerziellen Dienstleistern, die Schutzbriefe und ähnliches anbieten, hält die Verbraucherexpertin dagegen wenig.



Eltern haben keinen Anspruch auf Zugang zum Facebook-Account ihres verstorbenen Kindes. Das entschied das Berliner Kammergericht am Mittwoch in zweiter Instanz. "Wir sehen es anders als das Landgericht", erklärter der Vorsitzende Richter Björn Retzlaff. Er betonte aber auch, dass die Entscheidung nicht leicht gefallen sei.



Bei ihrer Entscheidung haben die Richter die Frage, ob ein Konto vererbt werden kann, offengelassen. Ausschlaggebend für das Urteil war vielmehr das Fernmeldegeheimnis. "Das ist der Hauptpunkt unserer Entscheidung", so Retzlaff. Auch wenn das Fernmeldegeheimnis seinen Ursprung in der Telefonie habe, könne es hier angewendet werden. Zudem betonte der Richter, dass es etwa bei Zwei-Personen-Chats auch um den Schutz Dritter gehe.



Facebook begrüßte am Mittwoch das Urteil. "Gleichzeitig fühlen wir mit der Familie und respektieren ihren Wunsch", erklärte ein Sprecher des Netzwerks. "Wir bemühen uns darum, eine Lösung zu finden, die der Familie hilft und gleichzeitig die Privatsphäre Dritter, die möglicherweise betroffen sind, schützt."