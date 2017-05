- Lieberoser Heide: Glück im Unglück

Die Heidelandschaft an der Grenze der Landkreise Dahme-Spree und Spree-Neiße ist infolge von großflächigen Abholzungen im 18. Jahrhundert entstanden. Nach forstwirtschaftlicher Nutzung begann in der Lieberoser Heide in der Zeit des Nationalsozialismus die Geschichte als Militärgebiet. Die Waffen-SS richtete in den Jahren 1942/43 den Truppenübungsplatz "Kurmark" ein, der jedoch erst nach 1945 durch die Sowjetarmee umfassend militärisch genutzt wurde.

Mit der politischen Wende 1989/1990 folgte bis zum Jahr 1994 der Abzug der russischen Truppen aus dem Osten Deutschlands. Der letzte Übungsbetrieb fand auf dem Platz bei Lieberose 1991/1992 statt. Nach ihrem endgültigen Abzug hinterließen die Streitkräfte ein Areal mit erheblichen Munitionsbelastungen und Altlasten im Boden sowie Flächen, die auch während des Militärbetriebs forstwirtschaftlich genutzt worden waren.

Die ehemalige militärische Nutzung prägt das Landschaftsbild der Lieberoser Heide bis in die Gegenwart. In der ehemaligen Militärfläche finden sich keine Siedlungen und kaum befestigte Infrastruktur wie Straßen oder Gebäude. Eigentümer der Flächen sind heute das Land Brandenburg, die Stadt Lieberose, die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg und weitere private Waldbesitzer.

Die Flächen der Lieberoser Heide werden derzeit unterschiedlich genutzt. Während sich Teilbereiche langfristig zu Wildnisflächen entwickeln sollen, erfolgt im Großteil der Waldgebiete eine Waldwirtschaft, bei der neben privaten Waldbesitzern die Landeswald-Oberförstereien Peitz und Lübben die größten Anteile haben. Eine gezielte Offenlanderhaltung erfolgt in der Reicherskreuzer Heide auf ca. 10 km² durch Heidepflege mit Schafen. Nördlich der Gemeinde Turnow-Preilack wurde auf einer Fläche von etwa 1,6 km² einer der größten Solarparks Deutschlands errichtet.

Quelle: Förderverein Nationalpark Lieberoser Heide