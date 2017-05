- Experte: Pflegebetrüger haben leichtes Spiel

Vor einem Jahr hatten Journalisten des Bayerischen Rundfunks und der Zeitung "Die Welt" massiven Pflegebetrug in mehreren Bundesländern aufgedeckt und damit Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft in Gang gesetzt. Am Dienstag hat das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen die Ergebnisse vorgelegt, darin ist die Rede von teils bundesweit agierenden Netzwerken von Pflegediensten. Diese würden überwiegend von Berlin aus gesteuert und hätten die Pflegekassen offenbar um hohe Summen betrogen: Die Dienste hätten mit Patienten und Ärzten gemeinsame Sache gemacht und nicht erbrachte Leistungen abgerechnet. Regionale Schwerpunkte der Pflegemafia sind demnach Nordrhein-Westfalen und Berlin, außerdem Niedersachsen, Brandenburg und Bayern.



Aus dem Abschlussbericht "Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen durch russische Pflegedienste" geht laut "Welt" zudem hervor, dass viele der beschuldigten ambulanten Pflegedienste zusätzlich auch in andere kriminelle Machenschaften verwickelt seien, darunter Geldwäsche, Schutzgeldzahlungen und Glücksspiel. Unter ehemaligen Firmenbetreibern sollen sich zudem Personen befinden, die unter dem Verdacht stehen, Auftragsmörder zu sein.