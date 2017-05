- Erler: 'Schwache transatlantische Beziehungen nützen Russland'

Die Gespräche drehten sich vor allem um die Konflikte in der Ukraine und in Syrien. Beide Staatschefs setzen sich dafür ein, Syrien als Staat zu bewahren, um das Chaos in der Region nicht weiter zu verschlimmern. Beim Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) wollen die beiden Länder enger zusammenarbeiten.

Moskau zeigte im französischen Wahlkampf eher Sympathien für Macrons rechtspopulistische Kontrahentin Marine Le Pen. Gibt es einen Stimmungswandel im Kreml?

Putin empfing die Anführerin der Front National tatsächlich im März. Die 48-Jährige kritisierte damals vor Abgeordneten die EU-Sanktionen gegen Russland. Putin rechtfertigt in Versailles nun diesen Besuch - Le Pens Eintreten für den Erhalt nationaler Identitäten in Europa habe seine Berechtigung. «Warum hätten wir ihr absagen sollen?», fragt Putin mit unschuldiger Miene. Macron versucht seinerseits, dieses Wahlkampfkapitel zu schließen, eine versöhnliche Geste zu machen. Im Élyséepalast beruft man sich auf ein Vorbild: François Mitterrand lud 1992 seinen Moskauer Amtskollegen Boris Jelzin zu einem feierlichen Essen in Versailles ein.