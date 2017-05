Di 30.05.2017 | 06:25 | Interviews

- Fall Sürücü: Der lange Weg zum Urteil

Im Mordfall Hatun Sürücü wird am Dienstag in Istanbul das Urteil gegen zwei ihrer Brüder erwartet. Sie sollen den so genannten "Ehrenmord" in Auftrag gegeben haben, dem die junge Frau am 7. Februar 2005 zum Opfer fiel, weil der Familie ihr westlicher Lebensstil nicht passte. Welche Erwartungen hat die Rechtsanwältin Seyran Ates an den Abschluss des Verfahrens in der Türkei?

Vor zwölf Jahren wurde die Deutsch-Türkin Hatun Sürücü im Berliner Stadtteil Tempelhof ermordet. Ihr jüngster Bruder wurde in Berlin verurteilt, zwei weitere Brüder müssen sich derzeit in Istanbul vor Gericht verantworten - sie sollen die Auftraggeber gewesen sein. Eine Chronologie des Falls:

Chronologie 7. Februar 2005 Die 23-jährige Hatun Sürücü wird in Berlin-Tempelhof nahe ihrer Wohnung von ihrem jüngsten Bruder mit drei Kopfschüssen getötet. Sie hinterlässt einen kleinen Sohn.

April 2006 Der zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alte Todesschütze wird zu einer Jugendstrafe von neun Jahren und drei Monaten verurteilt. Er habe den westlichen Lebensstil seiner Schwester verachtet und die Ehre der Familie wiederherstellen wollen, gibt er zu Protokoll. Zwei mitangeklagte ältere Brüder werden wegen fehlender Beweise freigesprochen.

August 2007 Der Bundesgerichtshof hebt die Freisprüche gegen die beiden älteren Brüder auf. Der Prozess gegen sie soll neu aufgerollt werden. Doch die Männer haben sich in die Türkei abgesetzt.

Sommer 2013 Berlin übersendet zahlreiche Akten zu dem Fall an die türkischen Behörden, die inzwischen ein eigenes Strafverfahren gegen die älteren Brüder eingeleitet haben.

Juli 2014 Der Täter wird nach seiner abgesessenen Haftstrafe in die Türkei abgeschoben.

Juli 2015 In Berlin wird bekannt, dass gegen die beiden älteren Brüder in der Türkei Anklage wegen Mordes erhoben wurde.

26. Januar 2016 Der Prozess gegen die zu dem Zeitpunkt 35 und 36 Jahre alten Brüder beginnt in Istanbul. Der bereits verurteilte Bruder betont vor dem Istanbuler Gericht, die Tat alleine begangen zu haben. Den westlichen Lebensstil seiner Schwester gibt er diesmal nicht als Motiv an. Vielmehr habe er die Fassung verloren, sagt er in seiner Vernehmung.



30. Mai 2017 Voraussichtlich letzter Verhandlungstag, ein Urteil wird erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert wegen Beihilfe zum vorsätzlichen "Ehrenmord" lange Haftstrafen für die angeklagten Brüder.