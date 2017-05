Zunächst erhält der Patient das Gutachten von seiner Krankenkasse. In der Regel bespricht der

Patientenberater dann mit ihm das weitere Vorgehen. Wenn – was häufig der Fall ist – sowohl die

Krankenkasse als auch der Patient Schadensersatzansprüche aus dem Gutachten ableiten, stellt sich die Frage, wer zuerst seine Forderungen geltend macht.



Wenn keine Verjährung droht, kann der Patient der Krankenkasse gewissermaßen den Vortritt

lassen. In diesem Fall beginnen in der Regel außergerichtliche Verhandlungen mit dem

Haftpflichtversicherer des beschuldigten Arztes. Bei einem Erfolg der Krankenkasse verbessert sich

meistens auch die Verhandlungsposition des Patienten. Er kann dann ebenfalls in außergerichtliche

Verhandlungen eintreten und einen Vergleich anstreben. Sind die Verhandlungen erfolglos, besteht

noch die Möglichkeit der Zivilklage. Hierzu ist ein spezialisierter Anwalt unbedingt zu empfehlen.