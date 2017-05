"Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei, das habe ich in den letzten Tagen erlebt. Und deshalb kann ich nur sagen: Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen - natürlich in Freundschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika, in Freundschaft mit Großbritannien; in guter Nachbarschaft, wo immer das geht, auch mit Russland, auch mit anderen Ländern. Aber wir müssen wissen, wir müssen selber für unsere Zukunft kämpfen, als Europäer, für unser Schicksal."



(Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, am Sonntag bei einer Wahlkampfveranstaltung in München zu den Konsequenzen aus dem G7-Gipfel auf Sizilien, bei dem US-Präsident Donald Trump die Gruppe der sieben großen Industrienationen in eine schwere Krise gestürzt hat.)