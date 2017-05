Mo 29.05.2017 | 07:05 | Interviews

- Der Kirchentag in Berlin - ein Fazit

"Du siehst mich" war das Motto des Deutschen Evangelischen Kirchentags in Berlin und Wittenberg. Und man sah sie wirklich überall in der Hauptstadt - die Besucher mit den orangefarbenen Halstüchern, die an insgesamt 2.500 Veranstaltungen teilgenommen haben. Der Abschlussgottesdienst wurde am Sonntag in der Lutherstadt Wittenberg gehalten - als Reminiszenz an das Jubiläum 500 Jahre Reformation. "Ein bisschen zu groß geplant, aber auf einem normalen Level gelandet" - so die Bilanz von Ulrike Bieritz aus der rbb-Redaktion "Gesellschaft und Religion".

Mit einem Gottesdienst in Wittenberg hatten die Feierlichkeiten zum 500. Reformationsjubiläum ihren Höhepunkt erreicht. Zum Abschluss des 36. Deutschen Evangelischen Kirchentages in Berlin und von sechs "Kirchentagen auf dem Weg" in acht mitteldeutschen Städten versammelten sich nach Veranstalterangaben rund 120.000 Gläubige auf den Elbwiesen der Lutherstadt. Ein Schwachpunkt in der Organistion: Der Weg vom Bahnhof dorthin war sehr weit und für Menschen mit eingeschränkter Mobilität nicht leicht erreichbar.