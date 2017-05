Fr 26.05.2017 | 15:25 | Interviews

- 'Die Masern hätten keine Chance, wenn alle geimpft wären'

Am vergangenen Wochenende ist eine Frau im Uni-Klinikum Essen an Masern gestorben. Gerade in Nordrhein-Westfalen haben die Gesundheitsämter in diesem Jahr schon auffällig viele Masern-Fälle registriert. Möglicherweise hat sie sich angesteckt, weil sie als Kind nur einmal gegen Masern geimpft wurde, und nicht zwei Mal, so wie es heute vorgesehen ist. "Masern sind hochinfektiös und das Virus sucht sich seine Lücken im Immunsystem", erklärt Ole Wichmann vom Robert-Koch-Institut im Inforadio-Interview.