- 'Sollten Trumps Auftritt als Weckruf verstehen'

US-Präsident Donald Trump hat den Nato-Verbündeten beim ersten Spitzentreffen in Brüssel die Leviten gelesen und seine finanziellen Forderungen an die Partner erhöht. "23 der 28 Mitgliedstaaten zahlen immer noch nicht, was sie für ihre Verteidigung bezahlen sollten. Das ist nicht fair gegenüber dem Volk und den Steuerzahlern in den USA", rügte er am Donnerstag bei einer Zeremonie vor dem neuen Hauptquartier des Bündnisses.



Viele der Länder hätten wegen mangelnder Zahlungen in den vergangenen Jahren "riesige Schulden" angehäuft. Selbst Ausgaben in Höhe von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung, also des aktuellen Nato-Ziels, reichten nicht aus, um die Löcher zu stopfen und die Streitkräfte zu modernisieren. "Wir müssen diese vielen verlorenen Jahre wettmachen. Zwei Prozent sind das karge Minimum, um den sehr realen und sehr scheußlichen Bedrohungen von heute entgegenzutreten", sagte Trump, der für seine Rede spärlichen Beifall von den übrigen Staats- und Regierungschefs erhielt.



"Die Nato der Zukunft muss sich stark auf Terrorismus und Einwanderung konzentrieren", sagte er, ohne den Bezug zur Einwanderung zu erklären. "Dies gilt auch für Bedrohungen durch Russland an unseren östlichen und südlichen Grenzen." Es war das einzige Mal, dass er Russland in seiner Rede erwähnte.



In weiten Teilen von Trumps Rede ging es um den Anschlag von Manchester und seine erste Auslandsreise, die ihn auch nach Saudi-Arabien führte. Besonders König Salman erntete großes Lob. Er sei ein weiser Mann, der wolle, dass sich die Dinge rasch besserten, sagte Trump über den Herrscher, dessen Königshaus eine konservative Auslegung des Islams durchsetzt und immer wieder für Menschenrechtsverletzungen am Pranger steht. Die Nato dagegen versteht sich auch als Wertebündnis, das für Freiheit und Demokratie eintritt.