Mi 24.05.2017

- Kreuzberger Pfarrer kritisiert Kirchentag-Akzente

"Du siehst mich - auch im Streit" - unter diesem ergänzten Motto des Kirchentags will sich der Kreuzberger Pfarrer Jörg Machel mit seinem Programm abheben vom Mainstream der Großveranstaltung. "In einer Zeit, in der nicht geredet, sondern blind miteinander gekämpft wird, ist Streit besonders wichtig", erklärt Machel. Am Kirchentag kritisiert er die Promidichte: "Wir sollten eigenen Leuten wie dem Theologen Eugen Drewermann ein breiteres Forum geben", fordert er. Auch die Militärseelsorge nimmt für ihn auf dem Kirchentag zu viel Raum ein.

Infos im www Ev. Emmaus-Ölberg-Kirchengemeinde Berlin Kreuzberg - "Du siehst mich - auch im Streit" Ab Donnerstag, 25. Mai um 9 Uhr lädt die Emmaus-Kirche am Lausitzer Platz in Berlin-Kreuzberg zu ihrem dreitägigen Kirchentagsprogramm. Einzelheiten erfahren Sie hier.