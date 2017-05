- Im Schatten von Skandalen: Trump auf Auslandsreise

Donald Trump traf am Samstagmorgen in Saudi-Arabien ein. Gemeinsam mit seiner Frau Melania wurde er am Flughafen in Riad von König Salman bin Abdelasis Al-Saud begrüßt. Beim traditionellen US-Verbündeten Saudi-Arabien stand unter anderem der Abschluss eines 100 Milliarden schweren Rüstungsdeals auf der Agenda. Neben Gesprächen mit Vertretern des Königshauses stand für Trump am Sonntag eine Rede über den Islam auf dem Programm. Der US-Präsident sollte auch an einem Treffen des Golf-Kooperationsrates (GCC) teilnehmen.

Unterdessen trug Melania Trump bei ihrer Ankunft kein Kopftuch und sorgte damit für Aufsehen in sozialen Medien. Sie trug einen schwarzen Hosenanzug mit goldfarbenem Gürtel, verdeckte aber nicht ihre langen Haare.



Donald Trump hatte die ehemalige First Lady Michelle Obama dafür kritisiert, dass sie bei einem Besuch in dem mehrheitlich muslimischen Land im Januar 2015 mit dem damaligen Präsidenten Barack Obama kein Kopftuch trug. In einem Tweet schrieb Trump 2015, während viele Menschen die Entscheidung von Frau Obama begrüßten, seien die Menschen Saudi-Arabiens beleidigt gewesen.