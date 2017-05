- Trump: Von Saudi-Arabien nach Israel

25.000 Flugkilometer, 5 Staaten in 9 Tagen - US-Präsident Donald Trump begibt sich erstmals seit Amtsantritt auf Dienstreise im Ausland. Dem Auftakt in Saudi-Arabien folgen nun weitere problembeladene Stationen: Israel und Europa, und das alles unter dem Druck eines drohenden Amtsenthebungsverfahrens in der Heimat. Wir dokumentieren Trumps Reisestationen und alle Interviews dazu.