- Fall Amri: R2G will U-Ausschuss

Die Regierungsfraktionen von SPD, Linken und Grünen in Berlin wollen nun doch einen Untersuchungsausschuss zum möglichen Behördenversagen im Fall Anis Amri einrichten. Darauf haben sich die Fraktionen im Abgeordnetenhaus am Montag verständigt. Der Ausschuss könnte seine Arbeit nach dem 3. Juli beginnen, wenn der Zwischenbericht des Sonderermittlers Bruno Jost vorliegt. Christoph Reinhardt aus der rbb-Landespolitik mit den Einzelheiten.

Parallel zur parlamentarischen Aufklärung im Untersuchungsausschuss wird eine Gruppe von Sonderermittlern eingesetzt, die die Aktenmanipulation bei der Berliner Kriminalpolizei intensiv untersuchen soll. 14 Beamte würden "jeden Stein, jedes Blatt, jede Datei" nach dem Vier-Augen-Prinzip umdrehen, kündigte Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD) am Montag in einer Sondersitzung des Innenausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus an. Erforderlich sei ein "Abgleich mit bisherigen Erkenntnissen". Unterstützt werden soll der schon vor einiger Zeit eingesetzte Sonderermittler des rot-rot-grünen Senats, Bruno Jost.

Ein Ermittler bei der Kriminalpolizei hatte Amri in einem Vermerk vom 1. November 2016 als aktiven und gewerbsmäßigen Drogenhändler eingestuft. Das hätte ein Grund für einen Haftbefehl sein können.



Amri hatte im Dezember bei einem Lastwagen-Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche zwölf Menschen getötet. Vier Wochen später erstellte ein anderer Polizist ein neues Dokument mit einem gekürzten und veränderten Text - nach dem Amri nur "möglicherweise Kleinsthandel" mit Drogen betrieben haben sollte. Auch Namen von Verdächtigen im Drogen-Umfeld von Amri fehlten nun.



Dieses Dokument wurde dann auf den 1. November rückdatiert. Am Montag wurde im Ausschuss auch bekannt, dass in dem abgespeckten Bericht von ursprünglich 73 Protokollen abgehörter Telefonate nur noch 6 enthalten waren. Ermittelt wird gegen mindestens zwei Kripo-Beamte wegen Verdachts auf Strafvereitelung im Amt und Urkundenfälschung.