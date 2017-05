Sa 20.05.2017 | 08:04 | Interviews

- Vernachlässigt der Senat Flüchtlingsunterkünfte?

Bettwanzen in mehreren Zimmern, Gewalt gegen Bewohner durch Security-Mitarbeiter - mehrere Dutzend Flüchtlinge protestieren weiter gegen die Zustände in der Notunterkunft im Rathaus Wilmersdorf. Sie fordern den Umzug in ein anderes Heim. Am Donnerstagnachmittag hatte es ein Gespräch zwischen Bewohnern, dem Leiter der Unterkunft, sowie einem Mitarbeiter des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) gegeben- offenbar ohne Erfolg. Dabei galt die Einrichtung am Fehrbelliner Platz eigentlich mal als Vorzeigeprojekt; selbst der damalige Bundespräsident Joachim Gauck schaute vorbei. Was läuft da schief? Fragen an Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke)