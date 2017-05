Sa 20.05.2017 | 08:24 | Interviews

- Die Berliner SPD vor dem Parteitag

Die Berliner SPD kommt heute zu ihrem Landesparteitag zusammen. Auf der Agenda steht die Aufstellung der Landesliste zur Bundestagswahl; außerdem will man sich mit der Zukunft des Flughafens Tegel sowie des Olympiastadions befassen. Nach den verlorenen Landtagswahlen steht die SPD aber bundespolitisch unter Druck. Wie positionieren sich die Berliner Sozialdemokraten in der aktuellen Sicherheitsdebatte? Und ist Rot-Rot-Grün auch ein Modell für den Bund? Der Regierende Bürgermeister Müller konnte sich das in der Vergangenheit nicht so recht vorstellen - wohl aber Fraktionschef Rahed Saleh. Mit ihm spricht Irina Grabowski.