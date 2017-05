Fr 19.05.2017 | 09:05 | Interviews

- Wie handlungsfähig ist die US-Regierung?

Ausplaudern von israelischen Militärgeheimnissen und Verdacht auf Behinderung der US-Justiz - der mächtigste Mann der Welt scheint gerade an seiner eigenen Entmachtung zu arbeiten. Was bedeuten die vielen Krisen für die Handlungsfähigkeit der US-Regierung? Das fragen wir am Freitagmorgen Prof. Boris Vormann im Inforadio.