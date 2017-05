- Wie kam es zur Amri-Vertuschung im LKA?

Aus Nordrhein-Westfalen, wo am Donnerstag ein Untersuchungsausschuss zu Amri vorerst zu Ende ging, kommt die Forderung nach einem Untersuchungsausschuss im Bundestag. Auch in NRW wird der Ausschuss voraussichtlich neu aufgelegt.



In Berlin werden die verdächtigten Polizisten zunächst angehört. Innensenator Andreas Geisel (SPD) versprach eine "rückhaltlose Aufklärung" und kündigte Konsequenzen an. Das könnte eine Suspendierung bedeuten. Das Parlament will am Montag über weitere Schritte diskutieren. Vor allem aber: Jost arbeitet weiter. Man müsse damit rechnen, dass dies nicht der letzte Skandal war, den der Ermittler im Fall Anis Amri aufdecke, sagt Geisel.