- Schlechtes Fahrradklima: Berlin rutscht ab

Radfahren in Berlin ist gefährlich, stressig und macht einfach keinen Spaß. So lässt sich verkürzt der aktuelle ADFC-Fahrradklima-Test zusammenfassen. 3.000 Menschen wurden dafür befragt. Im Städtevergleich rutscht Berlin weiter ab - auf Platz 36 von insgesamt 39 Städten. "Die Stadt wächst, und die vergangenen Regierungen haben auf dem Radgebiet geschlafen", kritisiert ADFC-Sprecher Nikolas Linck. Berlin biete genügend Platz für großzügigere Radwege.

Wer in Berlin mit dem Rad unterwegs ist, lebt besonders gefährlich. Bei keinem anderen Verkehrsmittel ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben so hoch wie auf dem Rad - so die nüchterne Statistik. Ein Beitrag von Benjamin Kaiser.

Münster in Westfalen bleibt nach der ADFC-Umfrage unangefochten die fahrradfreundlichste Stadt in Deutschland. Bei dem regelmäßigen Test in 539 Städten ist das Münsterland auch sonst eine Radlänge voraus: Den zweiten und dritten Platz belegen erneut Bocholt und Reken. Neu unter den Spitzenreitern ist Göttingen, teilte das Bundesverkehrsministerium am Freitag in Berlin zur Präsentation des Fahrradklima-Tests mit. Dafür wurden im Herbst 2016 bundesweit rund 120 000 Radfahrer befragt, unter anderem zu den Themen Sicherheit und Rad-Infrastruktur in ihrer Stadt.