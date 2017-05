Fr 19.05.2017 | 15:05 | Interviews

- Lompscher: Gegen unrechtmäßige Mieterhöhungen klagen

Die Mieten in Berlin sind in den vergangenen zwei Jahren massiv angestiegen. Das geht aus dem aktuellen Mietspiegel 2017 hervor, den die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen am Freitag vorstellte. Danach kletterte die durchschnittliche Nettokaltmiete, bezogen auf ganz Berlin, von 5,84 Euro auf genau 6,39 Euro. Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Die Linke) räumte ein, dass die Wirksamkeit der Mietpreisbremse begrenzt sei. Trotzdem sollten Mieter ihr Recht wahrnehmen und gegen unrechtmäßige Erhöhungen klagen, sagte Lompscher im Gespräch mit Klemens Schulze.