Do 18.05.2017 | 12:45 | Interviews

- „Ich wünsche mir mehr körperliche Vielfalt bei Werbe-Models“

Wer dieser Tage durch Berlin fährt, kann sie eigentlich nicht übersehen: die großformatigen Bikini-Werbeplakate. Mit Models, die natürlich alle gleichermaßen jung und schlank aussehen. Was passiert nun, wenn die "normale" Berlinerin in der Öffentlichkeit ständig diesen Bildern begegnet, selbst aber natürlich nicht den entsprechenden "Beach-Body" aufweist? Leon Stebe spricht mit der Psychologin Anja Wermann, die auch Coachings für Frauen anbietet. Sie beschäftigt sich schon seit langem mit dem sogenannten "Body-Shaming" - jenem Selbstzweifel am eigenen Körper, der durch Medien und Industrie geradezu eingeimpft wird.