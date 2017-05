Mi 17.05.2017 | 09:05 | Interviews

- Die Grünen und ihr Dilemma

Nach den herben Verlusten in Nordrhein-Westfalen hat bei den Grünen die parteiinterne Debatte über den künftigen Kurs begonnen. Sind die Themen der Partei noch in Mode - oder wurden ihre Wahlkampfhits inzwischen von anderen Parteien okkupiert? Welche Zukunft haben die Grünen in der deutschen Parteienlandschaft? Das fragen wir Prof. Dr. Ingolfur Blühdorn, er leitet an der Wirtschaftsuniversität Wien das Institut für Gesellschaftswandel und Nachhaltigkeit.