Mi 17.05.2017 | 09:25 | Interviews

- 'Gift' - gefälschte Medikamente

Gepanscht, gestreckt, gefälscht - der Handel mit gefährlichen Medikamenten über das Internet ist weltweit eine illegale Gelddruckmaschine: 430 Milliarden US-Dollar werden nach Schätzungen der Gesundheitsorganisation WHO jährlich damit umgesetzt. Am Mittwochabend sendet die ARD dazu einen Themenabend, gezeigt wird um 21.45 Uhr auch der Film "Gefährliche Medikamente". Dessen Regisseur und Autor ist Daniel Harrich; mit ihm spricht Leon Stebe darüber, wie groß das Problem ist und in welchen Ländern der Handel besonders schwunghaft floriert.