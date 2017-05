Di 16.05.2017 | 07:05 | Interviews

- 'Mehr Pragmatismus, weniger Symbolpolitik'

Der neue französische Präsident Macron hat mit seinem Antrittsbesuch in Berlin eine lange Tradition fortgesetzt: seit Jahrzehnten besuchen sich die deutschen und französischen Regierungschefs als erstes gegenseitig. Vor dem Hintergrund seines Wahlsieges gegen die europafeindliche Populistin Le Pen wurde Macrons Visite in der deutschen Hauptstadt besonders aufmerksam beobachtet. Henrik Enderlein (Hertie School of Governance in Berlin) erklärte im Inforadio, worauf es Macron ankommt.



Macrons Antrittsbesuch war in Berlin mit großer Spannung erwartet worden. Macron hatte die Präsidentschaftswahl am 7. Mai mit einem klar proeuropäischen Programm gegen die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen gewonnen. "Die Interessen Deutschlands sind aufs Engste verbunden mit denen Frankreichs. Europa wird es nur gut gehen, wenn es ein starkes Frankreich gibt", sagte Merkel. "Wir können dem Ganzen eine neue Dynamik geben", sagte sie mit Bezug auf EU-Reformen. So werden man etwa bei der Reform der EU-Entsenderichtlinie und bei einem europäischen Asylrecht zusammenarbeiten. Deutschland und Frankreich wollen einen Fahrplan für die umfassende Reform der Euro-Zone vorliegen. Macron erklärte am Montag, dass er dabei für EU-Vertragsänderungen offen sei. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich dafür aufgeschlossen. Beide Länder wollten die EU in einem "sehr kritischen Moment" voranbringen, sagte die Kanzlerin.