Nach dem Hacker-Angriff vom Wochenende waren alle gespannt, ob am heutigen Arbeitstag weitere Unternehmen betroffen sind. 200.000 Computersysteme in 150 Ländern sind bzw. waren von der Attacke betroffen. Der rbb gehört nicht dazu, soviel können wir schon sagen. "Wir haben ein mehrstufiges Sicherheitskonzept mit speziellen Filtern und halten unsere Systeme aktuell", erklärt Thomas Kruithoff, Abteilungsleiter für Organisation und IT beim rbb. Natürlich müssten auch die Mitarbeiter mitspielen, betont er.



Die weltweite Cyberattacke hatte am Wochenende in zahllosen Behörden, Unternehmen und bei Einzelpersonen erhebliche Schäden angerichtet. Die erpresserische Schadsoftware legte seit Freitagabend in Großbritannien zahlreiche Kliniken lahm. Betroffen waren auch die Deutsche Bahn, der Automobilkonzern Renault, der Telefon-Riese Telefónica und das russische Innenministerium sowie weitere Großunternehmen.



Europol sprach von einer "beispiellosen" Cyberattacke. Hunderttausende Computer in 150 Ländern wurden von einer Schadsoftware mit dem Namen "WannaCry" blockiert. Allein in China sollen nach Angaben der IT-Sicherheitsfirma Qihoo 360 knapp 30.000 Institutionen betroffen sein - von Regierungsbehörden, Unternehmen, Universitäten und Kliniken bis hin zu Geldautomaten.



Experten und Behörden waren davon ausgegangen, dass die Zahl der infizierten Computer am Montag weiter steigen würde, weil zahlreiche Rechner erst nach dem Wochenende wieder hochgefahren wurden. Am Montagvormittag gab der Europol-Sprecher Jan Op Gen Oorth aber vorerst Entwarnung: Die die Zahl der Opfer sei "nicht weiter nach oben gegangen, bislang scheint die Lage in Europa stabil". Das sei "ein Erfolg."