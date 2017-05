Mo 15.05.2017 | 12:25 | Interviews

- Bergamt-Präsident: 'Haben Sulfate im Blick'

Es ist eine Diskussion, die schon länger andauert: Die Belastung der Umwelt durch Sulfate, die beim Braunkohleabbau entstehen - auch in Brandenburg. "Wir haben diese Herausforderung im Blick", verspricht Hans-Georg-Thiem, Präsident des Landesbergamts in Brandenburg. In der Flutungszentrale würden Sulfate mit Reinwasser gemischt, was dafür sorge, dass die Werte des Trinkwassers im gesetzlichen Rahmen blieben.