Sa 13.05.2017 | 10:04 | Interviews

- #WannaCry-Hack: 'Aus dem Waffenschrank der NSA'

Die Hackerszene hat am Freitagabend gezeigt, was sie kann. Die Zahlen, die im Moment auf dem Markt sind: 75.000 Computer in 99 Ländern waren oder sind noch betroffen - in Krankenhäusern, Unternehmen, Behörden, und bei der Deutschen Bahn. Die Inhaber kamen an ihre Daten nicht mehr ran und sollten dafür zahlen, dass sie das wieder können. Linus Neumann vom Chaos Computer Club erklärt im Inforadio-Gespräch die Macht des Angriffs - und dass die Auswirkungen des Angriffs durch Updates hätten vermieden werden können.