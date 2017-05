Abhängigkeit lässt sich nicht anhand einer bestimmten täglichen Trinkmenge oder an der Häufigkeit des Konsums festmachen. Ohnehin sind die Übergänge vom risikoarmen über den riskanten und schädlichen Konsum zur Abhängigkeit fließend. Ein Warnzeichen ist es, wenn die Wirkung des Alkohols erst bei größeren Mengen zu spüren ist. Der Körper hat sich dann an eine regelmäßige Dosis gewöhnt. Zudem treten erste Entzugserscheinungen wie Händezittern und Schwitzen auf.



Bei Abhängigen ist Alkohol so wichtig geworden, dass andere Interessen und persönliche Belange vernachlässigt werden. Die Tage werden so geplant, dass Alkohol getrunken werden kann. Betroffene verlieren dabei zunehmend die Kontrolle über ihren Alkoholkonsum. Ein zentrales Indiz sind wiederholte und erfolglose Versuche, weniger zu trinken oder abstinent zu bleiben. Alkoholabhängigkeit ist in Deutschland seit 1968 als Krankheit anerkannt.