Fr 12.05.2017 | 09:05 | Interviews

- Der verunsicherte Kanzlerkandidat

Am Sonntag wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Auch wenn sich die SPD betont gelassen gibt: Bei dieser Wahl geht es um viel. Denn von dem erhofften "Schulz-Effekt" war bei den Wahlen im Saarland und Schleswig-Holstein nicht viel zu sehen. Was ist die Ursache? Unsere Kollegin Angela Ulrich hat mehrere Wahlkampf-Auftritte von Schulz beobachtet, darunter auch sein "Heimspiel" in seinem Heimatort Würselen. Dort war der Jubel groß - aber andernorts zündet der Funke nicht richtig, so ihr Fazit.