Nordrhein-Westfalen, das politische Kunstprodukt, galt Jahrzehnte lang als wirtschaftlicher Treiber der Bundesrepublik. Nun steht es nicht zuletzt wegen seiner Schulden und Arbeitslosenquote in der Kritik. In den vergangenen 50 Jahren hatte in NRW fast immer ein SPD-Regierungschef die Zügel in der Hand. Nun werden die Karten am 14. Mai neu gemischt. Hier gibt es alles Wissenswerte über die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten, über aktuelle Umgragewerte, Wahlkampfthemen sowie einen Faktencheck zum bevölkerungsreichsten Bundesland.