- Mieten in Berlin steigen weiter

Der neue Mietspiegel wird zwar erst in der kommenden Woche vorgestellt, schon jetzt steht aber fest: Die Mieten in Berlin sind in den vergangenen zwei Jahren deutlich angestiegen, nämlich um fast 10 Prozent. Einer der Gründe ist offenbar ausgerechnet die Mietpreisbremse. Wie das zusammenpasst, erklärt Thorsten Gabriel aus der rbb-Redaktion Landespolitik Berlin.

In den vergangenen zwei Jahren sind die Mieten in Berlin massiv angestiegen. Das sagte der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, Reiner Wild, am Donnerstag dem rbb. Er bezog sich damit auf den Mietspiegel 2017, den Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) in der kommenden Woche vorstellen will.



Nach rbb-Informationen sind die Mieten im Schnitt um fast zehn Prozent gestiegen. Die durchschnittliche Kaltmiete von 5,84 Euro habe sich auf jetzt knapp 6,40 pro Quadratmeter verteuert, berichtet die "Berliner Zeitung". Besonders bei gut ausgestatteten Altbauwohnungen aus der Gründerzeit hätten die Preise angezogen.

Experten führen den Anstieg demnach vor allem darauf zurück, dass viele Hauseigentümer vor der Einführung der Mietpreisbremse Mitte 2015 noch einmal die Mieten erhöht haben.

"Die Mietpreisbremse wirkt leider gar nicht"

Es sei keine Überraschung, dass der neue Mietspiegel einen massiven Anstieg der Mieten dokumentiere, sagte Wild dem rbb. Die Ursachen lägen bei den stark gestiegenen Mieten bei Wiedervermietungen. In den Mietspiegel gingen auch Miethöhen ein, die rechtlich gar nicht zulässig seien: "Die Mietpreisbremse wirkt leider gar nicht." Weil nur wenige Mieter bereit seien, mit ihrem Vermieter einen Streit über die Miethöhe auszutragen, könnten Vermieter weiterhin zu hohe Mieten verlangen, ohne Nachteile zu befürchten. "Wir fordern, dass zumindest ein Bußgeld verhängt werden kann, wenn Vermieter gegen die Mietpreisbremse verstoßen." Der Berliner Mieterverein plädiert für eine Senkung der Kappungsgrenze, mit der Mieterhöhungen auf zehn Prozent in fünf Jahren beschränkt werden.

FDP fordert "Mieten-TÜV"