Mit einem dramatischen Rauswurf hat US-Präsident Donald Trump das politische Washington erschüttert: Völlig überraschend entließ Trump am Dienstag den Chef der Bundespolizei FBI, James Comey - und damit den Mann, der die Ermittlungen zu möglichen illegalen Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und der russischen Regierung leitet. Trumps Vorgehen löste Spekulationen über seine wahren Motive aus. Auch Politiker seiner eigenen Partei reagierten fassungslos. Fragen zu den möglichen Hintergründen an Constanze Stelzenmüller, Robert Bosch Senior Fellow der Brookings Institution.

Die oppositionellen Demokraten äußerten den Verdacht, dass Trump in der Affäre um Russland-Kontakte seines Wahlkampfteams etwas zu verbergen habe: Möglicherweise seien die Ermittlungen unter Comeys Führung dem Weißen Haus zu nahe gekommen und stellten eine Gefahr für Trump dar.



In der offiziellen Begründung des Weißen Hauses war von der Russland-Affäre aber keine Rede. Offiziell rechtfertigte es den Schritt mit Comeys Fehlern im Umgang mit der E-Mail-Affäre von Trumps Präsidentschafts-Rivalin Hillary Clinton. Comey habe dabei seine Kompetenzen überschritten und "Reputation und Glaubwürdigkeit des FBI" schwer beschädigt.



Rausschmiss via TV

Comey erfuhr von seinem fristlosen Rausschmiss aus dem Fernsehen, während er in Los Angeles zu Mitarbeitern sprach. In dem knappen Entlassungsschreiben, das noch vor Comey die Öffentlichkeit erreichte, erklärt der Präsident, das FBI brauche eine neue Führung, damit sie "das öffentliche Vertrauen wiederherstellen" könne.



Die Affäre um die Russland-Kontakte erwähnte Trump in seinem Kündigungsschreiben indirekt: Er hebt darin hervor, dass Comey ihm bei drei Gelegenheiten versichert habe, er selbst sei nicht Ziel von Ermittlungen.