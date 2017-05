Mi 10.05.2017 | 15:05 | Interviews

- Experte Klein: 'Da sind noch viele Hausaufgaben zu machen'

Der Verteidigungsausschuss des Bundestages hat am Mittwoch Ministerin Ursula von der Leyen befragt. Es ging um rechtsextreme Tendenzen bei der Truppe, um die festgenommen Soldaten, die unter Terrorverdacht stehen. Frau von der Leyen kündigt nun an, sie will und muss die Werte der Truppe stärken. Doch wie? Louis Klein ist Dekan der European School of Governance; er sagte im Inforadio, eine Reform könne nur im Dialog erfolgen - aber nicht von oben herab oder "per Medienschelte".

Angesichts schwerer Vorwürfe von SPD und Opposition geht Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in der Affäre um rechtsextreme Umtriebe in der Bundeswehr in die Offensive. Die CDU-Politikerin kündigte am Mittwoch nach der Verhaftung mutmaßlich rechtsextremer Soldaten umfassende Reformen in der Bundeswehr an. Politiker von SPD, Grünen und Linkspartei äußerten sich nach einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses aber kritisch über die Aufklärung der Vorfälle. Der SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold warf der CDU-Politikerin vor, sie präsentierte sich zwar jetzt als Teil der Lösung, trage aber nach dreieinhalb Jahren Amtszeit die eigentliche Verantwortung.

Arnold (SPD) wirft von der Leyen "extreme Fehler" vor