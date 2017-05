Aus heiterem Himmel setzt Trump dem FBI-Chef den Stuhl vor die Tür. Mitten in den Russland-Ermittlungen des FBI ist diese Entlassung von James Comey mehr als ungewöhnlich. Comeys Behörde führt die Ermittlungen wegen möglicher Russlandkontakte des Trump-Teams. Er galt schon deswegen eigentlich als unantastbar. Kritiker ziehen schon Parallelen zur Watergate-Affäre. Unsere USA-Korerspondentin Martina Buttler berichtet.

US-Präsident Donald Trump hat überraschend den FBI-Direktor James Comey entlassen. Begründet wurde der Schritt mit mangelndem Vertrauen an Comey - vonseiten der Öffentlichkeit und des US-Kongresses. Nicht nur Demokraten witterten dahinter jedoch eine Vertuschungsaktion der Trump-Regierung. Denn das FBI untersucht derzeit mutmaßliche Kontakte zwischen Trump- Vertrauten und Russland. Der Schritt sei nötig gewesen, um nach einigen turbulenten Monaten das öffentliche Vertrauen und die Zuversicht in die wichtigste Sicherheitsbehörde des Landes wiederherzustellen, erklärte Trump in einer Mitteilung. Das FBI ist eine der am meisten geschätzten und respektierten Einrichtungen unserer Nation und heute markiert einen Neubeginn für das Kronjuwel unserer Strafverfolgung. Auch das Entlassungsschreiben an Comey wurde veröffentlicht.

Comey selbst soll von seiner Entlassung aus den Medien erfahren haben, als er gerade vor FBI-Mitarbeitern in Los Angeles sprach. Das Weiße Haus wollte sofort mit der Suche einer Nachfolge beginnen, zwischenzeitlich übernimmt Comeys Vize, Andrew McCabe, den Posten. Der republikanische Senator John McCain forderte nach Bekanntwerden der Entlassung den Einsatz eines Sonderkomitees, um eine mutmaßliche Einmischung Russlands in die US-Präsidentschaftswahlen zu untersuchen. Die Entlassung bestätige die Notwendigkeit und Dringlichkeit eines solchen Komitees , sagte McCain. Er sei enttäuscht von Trumps Entscheidung. Comey sei ein Mann der Ehre und der Integrität gewesen, der das FBI unter den außergewöhnlichen Umständen gut geleitet habe, sagte McCain. Die Entlassung Comeys werde Fragen aufwerfen, sagte auch der republikanische Senator Bob Corker. Es sei wichtig, dass laufende Untersuchungen bis zu ihrem Abschluss frei von politischen Einmischungen seien.

Demokraten verglichen den Schritt mit dem sogenannten Saturday Night Massacre (auf Deutsch wörtlich Samstagabend-Massaker ) unter Präsident Richard Nixon. Nixon hatte am 20. Oktober 1973, einem Samstag, den unabhängigen Chefermittler des Untersuchungsausschusses zum Watergate-Skandal entlassen. Daraufhin trat der damalige Justizminister zurück. Der demokratische Senator Ron Wyden wertete Comeys Entlassung als unerhört . Dieser solle sofort vor dem Kongress eine Aussage zum Stand der Untersuchungen im Trump-Russland-Fall machen.



Trump-Beraterin Kellyanne Conway wies die Kritik an der Entlassung zurück. Die Entscheidung sei nötig gewesen, um das Vertrauen in die Sicherheitsbehörde wiederherzustellen, sagte Conway in einem Interview mit dem TV-Sender CNN. Das ist keine Vertuschung. Die Entscheidung habe nichts mit Russland zu tun gehabt. Trump sei damit den Empfehlungen des Justizministeriums gefolgt. Justizminister Jeff Sessions und sein Vize Rod Rosenstein hatten in Briefen, die ebenfalls öffentlich wurden, die Entlassung Comeys gutgeheißen.



Comeys Entlassung ist erst die zweite Entlassung eines FBI-Direktors in der US-Geschichte. 1993 hatte der damalige Präsident Bill Clinton den Bundespolizei-Chef William Sessions wegen mutmaßlichen ethischen Fehltritten gefeuert.