Mi 10.05.2017 | 10:05 | Interviews

- MINT-Lücke: 'Girls Days alleine bringen´s nicht'

In Deutschland fehlen aktuell 220.000 Fachkräfte im so genannten "MINT"-Bereich: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Bemühungen besonders um Frauen tragen derweil erste Früchte, wie aus dem aktuellen MINT-Bericht hervorgeht: "Unter akademisch gebildeten MINT-Expertinnen gibt es deutliche Zuwächse. Bei der Berufsausbildung stagniert der Frauenanteil dagegen seit Jahren bei 10 Prozent", beklagt Thomas Sattelberger, der an der MINT-Studie beteiligt war. In der Schule müsse früher für Naturwissenschaften geworben werden, fordert er.