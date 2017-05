Di 09.05.2017 | 09:25 | Interviews

- Le Pen plant einen 'Front National light'

Nach ihrer Niederlage gegen Emmanuel Macron will Marine Le Pen den Front National zu einer neuen Partei umwandeln - und benennt ihn um in "Die Patrioten". Damit wolle sie "Bedenken zur Geschichte des Front National zerstreuen", erklärt Helene Miard-Delacroix, Wissenschaftlerin an der Sorbonne in Paris. Le Pen wolle vor allem "die Abgehängten" der Gesellschaft, durchaus auch aus dem kommunistischen Milieu, für sich gewinnen - im Gegensatz zu ihrer Nichte Marion Maréchal-le Pen, die die Partei im traditionalistischen und rechten Spektrum verankern wolle.

Infobox: Die AfD und Marine Le Pen Die AfD hat ihr Verhältnis zur rechtsextremen Front National von Marine Le Pen noch nicht geklärt. Schleswig-Holsteins AfD-Chef Jörg Nobis sagte am Montag in Berlin, als Franzose wäre er der Stichwahl für das Präsidentenamt vielleicht ferngeblieben. Die AfD wolle die EU reformieren, aber nicht auflösen, "von daher hätte ich die Wahl von Le Pen auch für die falsche gehalten". Parteichef Jörg Meuthen und die Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, Alice Weidel, erklärten dagegen, aus ihrer Sicht wäre Le Pen das kleinere Übel gewesen.



Der Berliner AfD-Fraktionschef Georg Pazderski sagte: "Beide Kandidaten machen mir Gänsehaut." Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Magdeburger Landtag, André Poggenburg, gratulierte Macron. Poggenburg, der dem rechtsnationalen AfD-Flügel um den Thüringer Fraktionschef Björn Höcke angehört, schrieb: "Ich gratuliere ebenso Marine Le Pen zu dem historischen Wahlergebnis für den Front National. Mehr als 30 Prozent der französischen Wähler haben sich von der ideologischen Angstmacherei und Dämonisierung nicht Bange machen lassen, und das ist gut und richtig so."

Die Frankreich-Wahl auf Inforadio.de Übersicht - Macron marschiert in den Elysée-Palast Emmanuel Macron wird Frankreichs neuer Präsident. Der pro-europäische Linksliberale siegte in der Stichwahl am Sonntag mit großem Abstand (66%) vor der rechtsextremen Kandidatin Marine Le Pen (34%). In der Europäischen Union reagierten Politiker mit Erleichterung auf die Entscheidung der Franzosen, in der viele ein Votum für die EU sehen. Hier finden Sie Hintergründe, Einzelheiten und alle Interviews zum Thema.