- Dragoner-Areal: Finanzsenator hofft auf baldigen Baubeginn

Berlin bekommt jährlich etwa 50 Millionen Euro mehr vom Bund - für die innere Sicherheit, für den Schutz von Botschaften - und für die Kultur. Und: Berlin und der Bund tauschen gegenseitig mehrere Grundstücke, darunter das Kreuzberger Dragoner-Areal, das vom Bund an Berlin übergeht. Hier könne nach etwa zweijähriger Planungszeit mit den vom Senat angedachten Neubauten begonnen werden, hofft Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen im Inforadio. Dem Gerichtsstreit mit einem Privatinvestor, der dort eigentlich bauen wollte, sieht er derweil gelassen entgegen.

Für die künftige Entwicklung Berlins ist auch der vereinbarte Grundstückstausch mit dem Bund von zentraler Bedeutung. Berlin erhält vom Bund dessen Flächen am Flughafen Tegel. So kann das Land dort nach Einstellung des Flugbetriebs die Entwicklung des geplanten Forschungs- und Industrieparks aus einer Hand voran treiben. Außerdem bekommt Berlin das Haus der Statistik in Mitte und das Dragoner-Areal in Kreuzberg.



Der Bund erhält im Gegenzug die Grundstücke mehrerer Kultur-Institutionen, die er bislang schon finanziell unterstützt hat. Dazu gehören der Martin-Gropius-Bau, die Akademie der Künste, das Haus der Kulturen der Welt und das Jüdische Museum. Die formelle Übertragung dieser Grundstücke an den Bund wurde zwar schon laut Hauptstadtvertrag von 2007 "angestrebt", aber nie vollzogen. Glück für Berlin - so konnte man über die Grundstücke noch einmal verhandeln.



Rechtsstreit um das Dragoner-Areal

Der Bund wollte das Dragoner-Areal ursprünglich nach einem Bieterverfahren für 36 Millionen Euro an einen österreichischen Investor verkaufen. Doch der Bundesrat stoppte das Geschäft auf Betreiben Berlins. Der verhinderte Privatinvestor behauptet jetzt, dass der Vertrag nicht rechtmäßig aufgelöst wurde und geht juristisch gegen die Politik vor.



Die Anwälte von dem Investor sollen eine Zivilklage gegen Finanzsenator Mathias Kollatz-Ahnen vorbereiten. Vorwurf: Er habe den Investor "verleumdet", indem er "unwahre" und "falsche Behauptungen" geäußert habe, um den Grundstücksverkauf scheitern zu lassen. Begründet wird die Forderung nach Übertragung des Kreuzberger Areals damit, dass der unterzeichnete Kaufvertrag überhaupt keinen Rücktritt von dem Grundstücksgeschäft vorsehe.



Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) ist zuversichtlich, dass es keine größeren Verzögerungen beim Bau des Dragoner-Areals in Kreuzberg geben wird. Die Planung werde sich voraussichtlich noch "ein bis zwei Jahre" hinziehen. Danach könne der Bau von günstigen Wohnungen aber hoffentlich beginnen, sagte der SPD-Politiker am Dienstag im rbb-Inforadio. "Das setzt aber voraus, dass wir das Grundstück vom Bund übereignet bekommen (...) In den Klauseln des Hauptstadt-Finanzierungsvertrags ist festgehalten, dass der Bund das tut, aber es ist auch festgehalten, dass das noch eine Weile dauern kann, bis der Bund das an uns überträgt ."



Einem möglichen Rechtsstreit mit dem Privat-Investor, der das Dragoner-Areal erwerben wollte, sieht Kollatz-Ahnen gelassen entgegen. "Die Rechtslage ist aus unserer Sicht völlig klar. Es ist in dem einschlägigen Gesetz geregelt, dass bei besonders herausragenden Grundstücken und das ist ein besonders herausragendes Grundstück (...) nicht nur der Bundestag zustimmen muss im zuständigen Ausschuss, sondern auch der Bundesrat im zuständigen Ausschuss - das ist der Finanz-Ausschuss. (...) Deswegen hat der Bundesrat es erörtert und ist meinem Antrag gefolgt und hat mit großer Mehrheit beschlossen, dass dieses Grundstück nicht veräußert wird."

85 Prozent mehr für die Sicherheit

Der Bund und das Land Berlin hatten den neuen Hauptstadtvertrag über Bundeszuschüsse für die Stadt am Montag geschlossen. Das Dokument wurde für den Bund von Finanzminister Wolfgang Schäuble und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (beide CDU) unterzeichnet sowie für das Land vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) und von Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Der Vertrag mit zehnjähriger Laufzeit regelt Bundeszuschüsse für Sicherheit, Kultur und Infrastruktur.



Für "hauptstadtbedingte Sicherheitsausgaben" wird Berlin über die Vertragslaufzeit rund 1,1 Milliarden Euro erhalten. Dies ist nach Angaben des Bundesfinanzministeriums eine Steigerung um 85 Prozent in Vergleich zu dem am Jahresende auslaufenden Vertrag.



Im Bereich Kultur unterstützt der Bund nun künftig auch die Berliner Philharmoniker mit 7,5 Millionen Euro und die Opernstiftung mit zehn Millionen Euro im Jahr. Zudem wird die Stiftung Preußischer Kulturbesitz im Humboldt-Forum entlastet und der Hauptstadtkulturfonds auf 15 Millionen Euro aufgestockt.

Geld auch für die Philharmoniker

Bund und Land wollen zudem bisher offene Grundstücksfragen lösen. Der Bund will Berlin dazu das sogenannte Dragonerareal übertragen, das Berlin für eigenen sozialen Wohnungsbau nutzen möchte.



Schäuble begründete die höheren Finanzleistungen des Bundes damit, dass Berlin "die Hauptstadt aller Deutschen" sei. Ausländische Besucher erlebten hier "ein würdiges und attraktives Schaufenster der Bundesrepublik". Der Bund nehme deshalb seine Verantwortung bei der Bewältigung der Mehraufwendungen wahr, erklärte Schäuble.



Ähnlich äußerte sich Grütters. Mit der Erhöhung der Kulturförderung werde der Bund seiner "Verantwortung für die Repräsentation Deutschlands in seiner Hauptstadt hervorragend gerecht", erklärte sie.



Müller sprach von einem "Erfolg für Berlin". Der Vertrag bringe die Hauptstadt "als wachsende und immer mehr prosperierende Metropole voran", erklärte Müller. Besonders zufrieden sei er mit der Übertragung von bundeseigenen Flächen, weil dort dann Wohnraum geschaffen werden könne.