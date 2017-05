Wahl in Schleswig-Holstein - CDU gewinnt, SPD geht baden

"Ein bitterer Tag für mich" - so kommentierte SPD-Ministerpräsident Torsten Albig das schwache Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Die CDU gewinnt dagegen hinzu, ebenso die Grünen und die FDP. Die AfD erreicht knapp den Landtag in Kiel. Jetzt beginnt der Koalitionspoker, und der lässt mehrere Farbenspiele zu. Hier gibt es alle Interviews zum Thema sowie Daten, Zahlen und Fakten.

Die SPD-geführte Landesregierung in Kiel ist abgewählt. Die Sozialdemokraten haben die Landtagswahl in Schleswig-Holstein klar verloren und damit im Superwahljahr 2017 bereits die zweite Niederlage kassiert. Gut vier Monate vor der Bundestagswahl wurde die bisher oppositionelle CDU am Sonntag im Norden mit großem Abstand stärkste Kraft. Die Union von Kanzlerin Angela Merkel bekommt damit Rückenwind für die noch wichtigere Wahl in Nordrhein-Westfalen in einer Woche und die bundesweite Entscheidung im September. Nach der verpatzten Saarland-Wahl muss SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz den nächsten Dämpfer für den erhofften Machtwechsel im Bund hinnehmen.



Küstenkoalition ist abgewählt

Offen ist, wer künftig im nördlichsten Bundesland regieren wird. Die bisherige Koalition aus SPD, Grünen und SSW - die Partei der dänischen Minderheit - hat keine Mehrheit mehr. Damit ist die sogenannte Küstenkoalition aus SPD, Grünen und SSW unter Leitung von Ministerpräsident Torsten Albig nach nur einer Legislaturperiode abgewählt.



Die CDU legte im Wahlkampf mit Daniel Günther eine fulminante Aufholjagd hin. Im vergangenen Oktober war ihr damaliger glückloser Landeschef und Spitzenkandidat Ingbert Liebing überraschend zurückgetreten. Sein zunächst wenig bekannter Nachfolger Günther hat nun den Auftrag zur Regierungsbildung.



Er strebt eine Koalition aus CDU, FDP und Grünen (Jamaika) an. Möglich wäre auch eine große Koalition mit der SPD. Diese wollen aber weder Günther noch Albig. Auch eine Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen hätte eine Mehrheit, nach der ZDF-Prognose sogar eine Koalition aus CDU und Grünen, wenn auch nur hauchdünn. Albig hatte vor der Wahl angekündigt, bei einem Scheitern seiner Regierung einen "Plan B" zu besitzen. Details nannte er nicht. Mit der AfD will niemand zusammenarbeiten. Die AfD ist nun in 12 von 16 Landtagen vertreten. Allerdings schnitten die Rechtspopulisten deutlich schlechter ab als noch vor einem Jahr, als sie bei allen Landtagswahlen zweistellige Ergebnisse einfuhren und in Sachsen-Anhalt sogar 24,2 Prozent holten.



Steckbrief Zur Person: Daniel Günther Der Katholik ist seit 2014 Vorsitzender seiner Fraktion im Kieler Landtag und seit 2016 auch CDU-Landesvorsitzender. Der 43 Jahre alte Politikwissenschaftler hat die klassische CDU-Karriere hinter sich, war Kreisvorsitzender der Jungen Union, später Ortsvorsitzender. Günther ist verheiratet, hat eine Tochter und lebt in Eckernförde an der Ostsee.



Im Kieler Landtag, dem er seit 2009 angehört, war er bislang der einzige bekennende Katholik. "Der Glaube ist für mich wahnsinnig wichtig, auch bei meiner politischen Arbeit", sagte er einmal im Wahlkampf. In seiner Heimatstadt besucht er regelmäßig die katholische Kirche.



Schon als Oppositionsführer ließ Günther, der bislang noch vielen Schleswig-Holsteinern unbekannt ist, keine Gelegenheit aus, die SPD-geführte Landesregierung zu attackieren. Im Wahlkampf machte er sich unter anderem für die Rückkehr vom acht- zum neunjährigen Ausbildungsweg zum Abitur stark und forderte eine Aufstockung der Polizei.

