Was wird aus Noch-Ministerpräsident Torsten Albig? Seine Chancen, nach dem schwachen Wahlergebnis in Schleswig-Holstein im Amt zu bleiben, schwinden zusehends. Selbst wenn die SPD in der Regierung bleiben sollte, mehrt sich Widerstand gegen ihn. Zumal die Ampel bei der FDP auf Rot steht. Hier finden Sie alle aktuellen Informationen sowie Interviews zum Thema.