- Expertin: 'Le Pen wirft Schatten auf Macron-Sieg'

In Deutschland ist heute mancher Kommentar zu Frankreich eher in Moll gehalten, weil Marine Le Pen immerhin fast 11 Millionen Stimmen bekommen hat. Ulrike Guérot ist Europa-Expertin und Demokratieforscherin und hat ein Buch über "Feinde Europas" geschrieben. Im französischen Wahlergebnis sieht sie einen Sieg mit Schatten: "Macron hat eine Schlacht gewonnen, aber noch nicht den Kampf an sich." Sollte Le Pen in den kommenden fünf Jahren die Rechte bündeln können, drohe Gefahr, warnt Guérot.

Frankreichs neugewählter Präsident Emmanuel Macron tritt derweil sein Amt am kommenden Sonntag an. Die Amtsübergabe werde im Elysée-Palast stattfinden, kündigte der scheidende Staatschef François Hollande am Montag am Rande einer Gedenkzeremonie zur deutschen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg an. Bei der Zeremonie legte Macron gemeinsam mit Hollande einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten am Pariser Triumphbogen nieder.

Macron besucht zunächst Merkel