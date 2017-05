Mo 08.05.2017 | 07:05 | Interviews

- Habeck bevorzugt Ampelkoalition

Etwa 13 Prozent haben die Grünen bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ergattert - ein Erfolg auch für Umweltminister Robert Habeck: Er wird mit seinen Grünen wohl weiter in der Landesregierung bleiben können. Das bevorzugte Bündnis der Grünen sei eine Ampelkoalition: "Entscheidend ist, dass ein Bündnis eine politische Idee haben muss." In Bezug auf die zentralgesellschaftliche Frage sieht er die Grünen von der CDU "doch ziemlich weit weg".