Mo 08.05.2017 | 09:25 | Interviews

- Laumann hofft auf NRW

Nach der gewonnenen Wahl in Schleswig-Holstein sieht sich die CDU weiter im Aufwind. Vize-CDU-Landeschef in Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann, sagte im Gespräch mit Heiner Martin, es gebe inzwischen Umfragen, die CDU und SPD auch in Nordrhein-Westfalen gleichauf sähen. Der Erfolg in Schleswig-Holstein sei deshalb eine große Motivation für die Wahlkämpfer, jetzt bis Sonntag noch einmal alles zu tun, um die Wahl zu gewinnen.