Sa 06.05.2017 | 07:44 | Interviews

- Essstörungen: Wie groß ist das Problem in Berlin?

Schön ist, wer schlank, sportlich und fit ist – je dünner, desto besser. Dieses Ideal begegnet uns in den Medien ständig - und Werbung verstärkt das noch. Das hat oft ungesunde Folgen: Gerade junge Leute leiden immer mehr unter Essstörungen. Am Samstag ist inoffizieller internationaler Anti-Diät-Tag – dabei geht es auch darum, darauf aufmerksam zu machen. Ziel ist es, den eigenen Körper so zu akzeptieren, wie er ist; den Schlankheitswahn zu brechen. Wie groß ist das Problem inzwischen? Das fragen wir Semra Köksal. Sie ist Ernährungsberaterin bei der AOK Nordost.