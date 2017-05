Wer führt Frankreich in die Zukunft? Der liberale Europafreund Macron oder die Rechtspopulistin Le Pen? Am Sonntag entscheiden die Bürgerinnen und Bürger darüber. Beim letzten TV-Duell vor der Wahl sah die Mehrheit der Zuschauer Macron vorne – und auch der Frankreichexperte und Blogger ("Frankreichversteher") Denis Jeanson stellt fest: Le Pen habe durch heftige Angriffe die Schwächen in ihrem eigenen Programm vertuschen wollen – doch das habe nur am Anfang funktioniert. Unentschlossene habe eher Macron auf seine Seite gezogen.