Fr 05.05.2017 | 09:05 | Interviews

- Wieviele Leihräder braucht Berlin?

Das Leipziger Unternehmen Nextbike geht am Freitag in Berlin mit Leihfahrrädern an den Start - gefördert vom Senat. Erst sind es rund 1500 Räder - bis Ende 2018 sollen es schrittweise 5000 werden. Nextbike ist damit schon das zweite große Fahrradvermietsystem in der Stadt. Doch wieviel Leihräder machen in Berlin eigentlich Sinn? Das fragen wir Tilman Bracher vom deutschen Institut für Urbanistik. Er arbeitet dort im Bereich Mobilität und Radverkehr.