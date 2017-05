In der Debatte um Verteidigungsministerin von der Leyen und Rechtsextremismus in der Bundeswehr ist viel von Korpsgeist die Rede. Korpsgeist - das steht für Zusammenhalt, Loyalität, gegenseitiges Vertrauen innerhalb der Truppe. An sich nichts Schlechtes und in kleinen, abgeschlossenen Institutionen wie der Bundeswehr völlig normal. Wenn dieser Korpsgeist aber dazu führt, dass "die Menschen, die in dieser kleinen Welt für sich leben, sich nur noch an dieser Welt ausrichten und gegen die Rechte und Normen verstoßen, die in unserer Gesellschaft herrschen", dann wird es gefährlich, sagt der Politpsychologe Thomas Kliche.