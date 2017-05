Mi 03.05.2017 | 06:05 | Interviews

- Korpsgeist in der Bundeswehr

Innerhalb der Diskussion um Verteidigungsministerin von der Leyen stellt sich die Frage: Sind Armeen wie die Bundeswehr besonders anfällig für Korpsgeist? Macht und Dominanz gehören zur Armee, sind aber auch in der Gesellschaft ein angesehener Wert. So kann sich eine „Dynamik der Angst“ vor dem Ausschluss aus der Gruppe entwickeln. Opfer von Übergriffen melden sich deshalb oft nicht. Wie können diese Mentalitäten durchbrochen werden? Darüber sprechen wir mit Prof. Thomas Kliche, er ist Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal.