Russland-Besuch der Kanzlerin - Merkel bei Putin: Zwei, die einander brauchen

Zwei Jahre war Kanzlerin Merkel nicht in Russland, und eigentlich wollte sie erst wieder fahren, wenn es im Ukraine-Konflikt voran geht. Nun reist sie doch - und es gibt vieles zu besprechen. Deutschland wirft Russland noch immer die Verletzung der europäischen Friedensordnung vor. Außerdem spielt Moskau eine gewichtige Rolle im Syrien-Krieg. Wir beleuchten das schwierige Verhältnis der beiden Staaten - und warum sie sich dennoch gegenseitig brauchen.



Ihr letzter Besuch in Russland dürfte Angela Merkel noch in Erinnerung sein. Damals im Mai 2015 überraschte Präsident Wladimir Putin die Kanzlerin bei einer Kranzniederlegung zum Weltkriegsgedenken mit einer Mini-Militärparade. Zwar war Merkel extra erst nach der großen Parade zum Sieg der Sowjetunion über Hitler-Deutschland gekommen. Doch das hinderte Putin nicht, an der Kremlmauer noch einmal Soldaten in Uniform aufmarschieren zu lassen - eine kleine Machtdemonstration in der heißen Phase der Ukraine-Krise.

Zwei Jahre später reist Merkel an diesem Dienstag zum ersten Mal wieder nach Russland, diesmal in den beliebten Bade- und Ferienort Sotschi am Schwarzen Meer. Ukraine-Konflikt und Syrien-Krise: Experten in Moskau sind überzeugt, dass die internationalen Streitthemen die Gespräche dominieren werden. Vor allem im Ukraine-Konflikt gehe es der Kanzlerin in Sotschi darum, das Potenzial für eine weitere Eskalation der Lage zu senken, nachdem vergangene Woche erstmals ein Mitarbeiter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) im Donbass umgekommen war. Die Frage nach den deutsch-russischen Beziehungen dürfte dabei in den Hintergrund geraten.

Trotz aller Schwierigkeiten ist die Kanzlerin für den Kremlchef ein wichtiger Gesprächspartner, gilt sie doch für russische Experten als Favoritin bei der Bundestagswahl im September. Merkels außenpolitischer Einfluss ist seit 2015 weiter gewachsen.



Daher hoffen viele, dass die 62-Jährige es zum G20-Gipfel im Juli in Hamburg schafft, dort Worte zu finden, wo Sprachlosigkeit eingezogen ist. Merkel als G20-Gastgeberin will ausloten, wie in dem Gremium der Industrie- und Schwellenländer schwierige Fragen zu Wirtschaft und Klimaschutz aber auch zum Syrien-Konflikt angegangen werden können.