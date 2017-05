Di 02.05.2017 | 12:05 | Interviews

- Bundeswehr-Debatte: Von der Leyen sagt USA-Reise ab

"Die Bundeswehr hat ein Haltungsproblem, und sie hat offensichtlich eine Führungsschwäche auf verschiedenen Ebenen." So hat die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen auf die jüngsten Skandale in der Truppe reagiert - und für reichlich Diskussionen gesorgt. Henning Otte (CDU), verteidigungspolitischer Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, nimmt von der Leyen im Inforadio-Gespräch in Schutz. Die Verteidigungsministerin habe einen offenen Brief an die Soldaten geschrieben. Darin habe sie versichert, dass die überwiegende Mehrheit tadellos ihren Dienst leiste.