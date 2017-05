"Weitgehend friedlich" - so heißt es dann am Morgen danach. Am 1. Mai gestern in Berlin sind größere Zusammenstöße ausgeblieben. Es hat allerdings Verhaftungen gegeben und Mitgleider der unangemeldeten "Revolutionäre 1. Mai Demonstration" haben mit Böllern und Flaschen geworfen. Kritik kommt dafür von Holger Hansen aus der Landespolitik-Redaktion - hier sein Zwischenruf.